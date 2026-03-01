Il 2 marzo è il 61º giorno dell’anno nel calendario gregoriano e segna l’inizio di un nuovo ciclo. Chi nasce in questa data si caratterizza per la determinazione e la capacità di pensare a lungo termine. È un giorno in cui si evidenzia una forte volontà di andare oltre i limiti visibili, con un’attenzione particolare alle prospettive future.

Il 2 marzo è il 61º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e lungimirante, con una forte capacità di guardare oltre i limiti apparenti. È una persona che sa unire intuito e concretezza, spesso proiettata verso il futuro.Santo del giorno: Sant’Agnese di Boemia, vergine. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: 1 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco

OROSCOPO 2026 segno per segno

Altri aggiornamenti su Marzo.

Temi più discussi: Oroscopo Marzo 2026, previsioni e consigli mensili per tutti i segni. VIDEO; 2 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco; L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026: Pesci e Scorpione istintivi e intensi; Paolo Fox, l'oroscopo di domenica 1 marzo: le previsioni segno per segno.

L’oroscopo di lunedì 2 marzo 2026: Pesci e Cancro accolgono le energie di MarteNell'oroscopo di lunedì 2 marzo 2026 Marte passa nel segno dei Pesci, dove si trovano anche la Venere e Mercurio, retrogrado ... fanpage.it

Oroscopo domani Branko e Paolo Fox, 2 marzo 2026: previsioni per tutti i segni zodiacaliScopri le previsioni astrologiche di Branko e Paolo Fox per il 2 marzo 2026! Leggi cosa riservano le stelle per il tuo segno zodiacale. socialperiodico.it

Domani gioca l’Udinese! Lunedì, 2 Marzo, ore 20:45 Alè Udin x.com

ACCADDE OGGI Il 1°marzo del 2009 fu ucciso a #Napoli Giovanni Romano. Venne ucciso a bruciapelo dal vicino di casa Antonio Iovino, 80 anni. L’uomo, estremamente violento, era ossessionato dal confino esistente tra le due proprietà e aveva minacciato l - facebook.com facebook