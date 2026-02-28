Zenit San Pietroburgo annuncia l' acquisto di Johnny Juzang

Il club di basket di San Pietroburgo ha annunciato l’arrivo di Johnny Juzang, che si unisce alla squadra. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sui social del club il 28 febbraio 2026. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi, mentre il giocatore ha condiviso sui suoi canali social il suo entusiasmo per questa nuova esperienza.

Un nuovo capitolo internazionale prende forma per Johnny Juzang, guardia duttile pronta a mettere la propria impronta in un contesto competitivo differente. L'ingaggio con Zenit Basketball Club, formalizzato di recente, prevede una collaborazione valida fino al termine della stagione e rappresenta la prima esperienza all'estero per il giocatore, che arriva dopo tre stagioni e mezzo in NBA. Nella scorsa annata il rendimento ha toccato un career-high di 8.9 punti di media con gli Utah Jazz, confermando una base tecnica solida e una capacità di contribuire in diverse voci del gioco. Il passaggio dal massimo campionato americano a una lega europea rafforza l'idea di un profilo internazionale versatile e pronto a confrontarsi con nuove dinamiche tattiche e competitive.