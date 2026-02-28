Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Nuova luce per il classico Sega

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties sono stati recentemente rimasterizzati da Sega, portando nuovi dettagli e miglioramenti ai titoli. La serie Yakuza, che ha sempre rappresentato un punto fermo per la casa giapponese, ha visto in passato una presenza limitata di aggiornamenti e supporto post-lancio. Questa nuova versione mira a offrire un’esperienza rivisitata per i fan e i nuovi giocatori.

Yakuza è, da sempre, stata una delle serie di punta di Sega. Ciononostante, dopo i rispettivi day one originari, i vari episodi non hanno mai goduto di un supporto degno di nota. Solo alcuni anni fa sono infatti apparse delle ri-edizioni in hd di poco conto, contenenti solo textures pack aggiornati e nulla più. Da qualche anno a questa parte, questo trend sembra essersi invertito, con le versioni Kiwami, capaci di dare nuova vita, grazie ad un trattamento ben superiore ad un mero mash-up estetico, ai classici del franchise. E' oggi il turno di Kiwamizzare il terzo capitolo della saga originaria, finalmente disponibile in una versione che gli renda giustizia, con l'aggiunta, mai superflua, del prequel Dark Ties.