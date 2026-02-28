Xylella in provincia di Bari il monitoraggio a Triggiano | In due anni nessuna espansione del focolaio
Negli ultimi due anni, nel territorio di Triggiano, in provincia di Bari, non sono stati rilevati nuovi casi di infezione da Xylella fastidiosa. Le autorità hanno condotto un monitoraggio accurato e costante sul focolaio presente nella zona, senza riscontrare alcuna espansione o diffusione dell’insetto. La situazione rimane sotto controllo e non sono stati segnalati ulteriori sviluppi.
Nessuna espansione del focolaio della Xylella fastidiosa fastidiosa è stato registrato negli ultimi 2 anni nel territorio di Triggiano, in provincia di Bari. E' l'esito del monitoraggio effettuato nell'area con il oltre 50.000 campioni analizzati e più di 30 ettari di viti estirpate, interventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
