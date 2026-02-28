Xylella in provincia di Bari il monitoraggio a Triggiano | In due anni nessuna espansione del focolaio

Negli ultimi due anni, nel territorio di Triggiano, in provincia di Bari, non sono stati rilevati nuovi casi di infezione da Xylella fastidiosa. Le autorità hanno condotto un monitoraggio accurato e costante sul focolaio presente nella zona, senza riscontrare alcuna espansione o diffusione dell’insetto. La situazione rimane sotto controllo e non sono stati segnalati ulteriori sviluppi.

La lotta alla Xylella a Bari e in Puglia, Decaro: "Si può frenare espansione batterio"Il governatore: "Lavorare di pari passo sulle buone pratiche agricole e sui reimpianti di specie resistenti, attraverso una collaborazione...

Focolaio Xylella sul Gargano, il prof. Germinara: "Abbandono uliveti può favorire lo sviluppo del batterio"Ieri pomeriggio, sabato 6 dicembre, nella sala del consiglio della Camera di Commercio di Foggia, si è svolto un importante incontro sul tema della...

Xylella nella Tuscia, gli agricoltori: “Basta allarmismi, la sottospecie Multiplex non minaccia gli olivi” Le aziende di mandorleti e oliveti spiegano la situazione della Xylella in Italia e chiedono di rivedere le eradicazioni previste dal Regolamento UE 2020/1201 h - facebook.com facebook