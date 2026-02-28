Xiaomi 17 Ultra lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari Anche di giorno

Da panorama.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona, un nuovo smartphone viene presentato come ideale per chi scatta foto di notte, anche in condizioni di scarsa luce. È Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo che promette scatti di qualità elevata in ambienti poco illuminati, ma può essere utilizzato anche di giorno. Il suo utilizzo si rivolge a chi desidera catturare immagini notturne senza rinunciare alla qualità.

Grazie alla collaborazione con Leica, il nuovo telefono realizza scatti e video di qualità in ogni condizione di luce. E c’è anche il modello con la ghiera rotante che omaggia le macchine professionali. Tenera è la notte, meno però con chi si ostina a fotografarla. Il risultato, spesso, finisce nel cestino: i colori non sono credibili, domina il fioco assoluto o una sovraesposizione ridicola. Per non parlare dei video, un trionfo di scie aliene, tremolii, dettagli scarsamente riconoscibili anche a chi ci vede meglio di un’aquila. La sfida di raccontare l’oscurità, che non vuol dire il buio totale ma la penombra – l’altra metà del giorno – è una vecchia sfida dei produttori di smartphone, di norma fallita per l’eccessivo ricorso all’aiutino di filtri e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

xiaomi 17 ultra lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari anche di giorno
© Panorama.it - Xiaomi 17 Ultra, lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari. Anche di giorno

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatila serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ultra.

Galaxy s26 delusione: xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra già lanciati globalmenteLa gamma Xiaomi 17, recentemente presentata sui mercati internazionali, comprende due modelli principali: Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17.

Una raccolta di contenuti su Anche di.

Temi più discussi: Xiaomi 17 e 17 Ultra: ufficiale l’arrivo in Europa: data e promo di lancio; Xiaomi si prepara al lancio di Xiaomi 17 e 17 Ultra con una promo dedicata; Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli sulle promozioni di lancio; Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: tutto quello che sappiamo prima del lancio.

xiaomi 17 ultra loXiaomi 17 Ultra, lo smartphone per nottambuli che fa foto stellari. Anche di giornoGrazie alla collaborazione con Leica, il nuovo telefono realizza scatti e video di qualità in ogni condizione di luce. E c’è anche il modello con la ghiera rotante che omaggia le macchine professional ... panorama.it

xiaomi 17 ultra loSono passato al telefono con fotocamera Xiaomi 17 Ultra per un mese - ora il mio iPhone 16 Pro si sente superatoXiaomi 17 Ultra è l'ultimo smartphone con fotocamera di punta di Xiaomi che offre impressionanti specifiche della fotocamera con le stranezze di Leica. L'ultima iterazione porta con sé aggiornamenti d ... notebookcheck.it

Digita per trovare news e video correlati.