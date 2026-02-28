WWE sbarca su Netflix | il Festival di Sanremo ne parla

Il Festival di Sanremo ha dedicato spazio al wrestling, attirando l’attenzione sulla presenza di contenuti WWE su Netflix. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato interesse tra gli appassionati, che ora possono accedere alle produzioni della federazione attraverso la piattaforma di streaming. La novità ha generato discussioni e curiosità tra il pubblico, che si interroga sulle implicazioni di questa collaborazione.

Il Festival di Sanremo ha restituito al pubblico una prospettiva insolita sul wrestling, annunciando l'ingresso di WWE su Netflix Italia. L'operazione, fissata al 1° aprile, segna una transizione significativa dalla tradizionale messa in onda televisiva a una distribuzione digitale capillare, pensata per i fan italiani. La partnership consente agli abbonati di seguire in diretta Raw, SmackDown, NXT e di accedere a tutti i Premium Live Event inclusi nel pacchetto, con WrestleMania 42 tra gli appuntamenti di rilievo. L'integrazione sfrutta la piattaforma globale per offrire una proposta continua e facilmente fruibile dal pubblico italiano. Il pacchetto digitale prevede una copertura completa degli spettacoli settimanali e degli eventi principali, con possibilità di visione in diretta e on demand.