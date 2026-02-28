WWE | Jey Uso out dall’Elimination Chamber il suo posto preso da Logan Paul

Durante l’ultimo episodio di SmackDown prima di Elimination Chamber, si è verificato un cambio improvviso nel cartellone della competizione. Jey Uso, originariamente annunciato come partecipante, è stato escluso dall’evento e sostituito da Logan Paul. La notizia è stata comunicata prima dell’inizio dello spettacolo, creando subito una sorpresa tra i fan e gli addetti ai lavori.

Questa notte nell'ultimo SmackDown prima di Elimination Chamber c'è stato subito un colpo di scena, ancora prima che l'episodio iniziasse. La puntata si è infatti aperta con Jey Uso caricato su un'ambulanza, quasi incosciente, come conseguenza di un presunto attacco nel backstage. Tanto caos attorno all'ambulanza, con la presenza di un Jacob Fatu infuriato che è salito sul veicolo per accompagnare il cugino. Tra le risate di Trick Williams e gli sfottò successivi di Drew McIntyre sul ring, questa situazione ha lasciato, di nuovo, un posto disponibile nella Chamber e nel corso della serata diverse sono state le richieste arrivate al GM di SmackDown Nick Aldis.