Nasce WikiTok, un nuovo progetto che combina le funzioni di Wikipedia e TikTok, creato in poche ore utilizzando l'intelligenza artificiale. Il sito mira a offrire contenuti informativi in formato video breve, cercando di unire l’approfondimento della piattaforma encyclopedica con il formato rapido e visivo di TikTok. La piattaforma si propone di rivoluzionare il modo in cui si accede e si condividono le informazioni online.

Wikipedia e TikTok sembrano appartenere a universi paralleli. Da una parte l’enciclopedia libera, tempio della conoscenza condivisa, dove si cerca, si approfondisce, si studia. Dall’altra il social dell’intrattenimento frenetico, dove si scrolla, ci si distrae, si passa da un video all’altro senza soluzione di continuità. Eppure qualcuno ha deciso di fondere questi due mondi, creando un ibrido che sta facendo parlare di sé: WikiTok. Si tratta di un sito web che prende i contenuti di Wikipedia e li presenta con l’interfaccia che ha reso TikTok uno dei fenomeni digitali più dirompenti degli ultimi anni. Il risultato è un’esperienza inedita: scrollare verso il basso per scoprire articoli enciclopedici casuali, proprio come si farebbe con i video sulla piattaforma cinese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Wikipedia si trasforma in TikTok: nasce WikiTok, creato in poche ore grazie all’intelligenza artificiale

