Warriors confermano Gui Santos con un rinnovo pluriennale

I Warriors hanno annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con Gui Santos, giocatore brasiliano arrivato recentemente alla squadra. La firma rappresenta una conferma della volontà di mantenere l’atleta nel roster per più stagioni. Santos continuerà a far parte della squadra, che ha deciso di prolungare il suo impegno con il giocatore. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club.

The Warriors have signed Gui Santos to a multi-year contract extension. pic.twitter.com2Q9TnRDCty l'ultimo intervento della franchigia californiana evidenzia la crescita di gui santos, esterno brasiliano che sta consolidando un ruolo cruciale nel roster. l'annuncio di una firma pluriennale riflette fiducia nelle sue qualità di complemento offensivo e di copertura difensiva, in una fase in cui le sue prestazioni iniziano a incidere in modo significativo sul rendimento della squadra. nell'ultima finestra di partite, gui santos ha mostrato una crescita tangibile, viaggiando a medie di 15,3 punti con una efficacia del tiro pari al 59% dal campo e 45% dalla lunga distanza.