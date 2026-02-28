volley serie b

La Cavallino 4 Torri torna in trasferta dopo due partite casalinghe e affronta una delle sfide più impegnative della stagione contro il Sab Rubicone a San Mauro Pascoli, con inizio alle ore 17. La squadra si prepara a scendere in campo in quella che si preannuncia una partita importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo lontano da casa.

Dopo due impegni consecutivi in casa, la Cavallino 4 Torri torna a giocare in trasferta e lo fa per quella che sembra la partita più difficile della stagione: oggi sarà infatti impegnata a San Mauro Pascoli contro il Sab Rubicone (inizio partita ore 17.30). Ormai persi gli obiettivi di alta classifica, la squadra ferrarese andrà dunque a far visita a quella che è la regina del girone D della B maschile. Un primato conquistato un po’ a sorpresa ma assolutamente legittimato dai risultati, tra cui la vittoria ottenuta contro un’annunciata protagonista del campionato come Osimo, ora relegata al ruolo di prima damigella. Complessivamente 14 le vittorie ottenute dal Sab finora (campo di casa inviolato) e solo due sconfitte (all’andata a Osimo, 3-2 e il mese scorso a San Marino, terza forza del girone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

