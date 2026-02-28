Volevo essere un duro | Carlo Conti canta Sanremo con Karaoke reporter il video

Questa sera si conclude l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, con la proclamazione del vincitore. Tra i protagonisti, Carlo Conti si esibisce cantando “Volevo essere un duro” con il karaoke, in un episodio che ha attirato l’attenzione. La manifestazione, promossa con lo slogan “Tutti cantano Sanremo”, vede la partecipazione di vari artisti e conduttori che hanno portato in scena momenti diversi e coinvolgenti.

Anche il conduttore intona la sua canzone del Festival: è quella di Lucio Corsi, "dedicata al Presidente Mattarella e a tutti gli italiani che ci hanno regalato questa Repubblica" “Tutti cantano Sanremo” è lo slogan promozionale scelto per l’edizione 2026 del Festival della canzone italiana, che questa sera si concluderà con la proclamazione del vincitore. E tra “tutti” non poteva mancare il conduttore, Carlo Conti. Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, a margine di una delle conferenza stampa del giorno dopo, il direttore artistico di Sanremo ha scelto di cantare il brano di Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, presentato lo scorso anno all’Ariston, giunto al secondo posto ma che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision song contest. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

