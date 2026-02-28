Viviana paladina di un mondo sospeso | Sveglia all’alba per fare emergere le valli sommerse

Viviana si alza all’alba per aprire le chiuse e consentire il deflusso delle acque nelle valli sommerse. È impegnata quotidianamente in questa attività a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove controlla le operazioni legate alle maree e alle piene. La sua giornata inizia presto, con l’obiettivo di gestire le emergenze legate all’acqua e salvaguardare le zone allagante.

Comacchio (Ferrara), 28 febbraio 2026 – Una lotta contro il tempo, occhi all'orizzonte delle maree, levatacce all'alba per andare ad aprire le chiuse. "Riesci a far scendere il livello delle valli di due centimetri, fai defluire quella montagna d'acqua. E poi, poi viene a piovere. L'acqua risale, tutto torna come prima. E noi, noi ricominciamo", quella che conduce Viviana Carli, 30 anni, laureata in biologia all'università, prima e per il momento unica vallante donna, è una battaglia senza quartiere. Una lotta per imbrigliare la natura che lei, con i suoi tre colleghi, combatte ogni giorno, ormai da un mese. Da quando il livello nelle valli di Comacchio è salito fino a toccare i venti centimetri.