In questa fase, il fenomeno del cringe si sta diffondendo rapidamente, con molte persone che si sentono obbligate a mantenere un’immagine di perfezione online. All’inizio, si trattava di una paura moderata di apparire imbarazzanti, un timore di perdere il controllo sulla propria immagine, mentre ora la tendenza si sta accentuando e coinvolge un pubblico sempre più ampio.

Telefonare è diventato inaffrontabile e punitivo per moltissimi: si chiama telefobia. Le conseguenze sociali sono già evidenti. ma il punto non è solo l'imbarazzo sociale, è più la fine che faranno i cervelli. Parlarsi non è una cosina ornamentale, è una "difficoltà auspicabile" Il cringe sta tracimando. All'inizio era quella paura moderata di essere imbarazzanti, quel voler mantenersi fighi, sì, è importante essere fighi e cool e con il minimo esatto da dire. Chi di noi non vorrebbe ben figurare come Barack Obama. Così, con questa nuova moda dell'essenzialità muta e in onore delle politiche anti cringe, i ragazzi hanno deciso che non parlano più.

Viviamo l'èra dell'essenzialità muta. Ma parlate, fatevi questo piacere!

