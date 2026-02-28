Viva la legacy di Gianni Mura per Milano | ecco la sua Biblioteca dello Sport

A Milano è stata inaugurata la prima “Biblioteca dello Sport”, situata in una vecchia casa di ringhiera vicino al Bosco verticale. La struttura nasce con l’obiettivo di raccogliere e conservare materiali legati al mondo sportivo. La cerimonia di apertura si è svolta ieri, coinvolgendo rappresentanti locali e appassionati, che hanno assistito alla presentazione di questa nuova realtà culturale dedicata allo sport.

Un fondo di 2.173 volumi a disposizione di tutti e un progetto che arriva da lontano. “In una città che è capitale dell’editoria e dello sport mancava una biblioteca pubblica tematica. Volevamo un luogo fisico”, dice Paolo Maggioni, giornalista sportivo Rai Quasi sotto il Bosco verticale, in una vecchia casa di ringhiera, è nata ieri a Milano la prima “Biblioteca dello Sport”. E’ intitolata a Gianni Mura, ha per ora un fondo di 2.173 volumi ed è aperta a tutti (info pratiche: è in via Confalonieri 3, dal martedì al giovedì dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13). Fosse anche solo questa la benedetta legacy di questa olimpiade Milano-Cortina 2026 di cui tanto si discute, saremmo già appagati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)Si trova nel quartiere Isola, al civico 3 di via Confalonieri, ed ospita circa 2.

Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni MuraNel cuore dell’Isola prende forma un’idea che va oltre gli scaffali e i libri: a Milano apre la prima Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura.

Felice di aver fatto la tessera della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, inaugurata in questi giorni a Milano al quartiere Isola. Un luogo bello di libri, parole, incontri. Grazie a @paolomaggioni per l’idea e la passione. x.com

In via Confalonieri, nel quartiere Isola, uno spazio comunale si trasforma in un nuovo punto di riferimento per la cultura sportiva: inaugurata la Biblioteca dello Sport “Gianni Mura”. L’apertura rientra nel programma “Sefémm”, promosso dall’assessorato a - facebook.com facebook