Viva la legacy di Gianni Mura per Milano | ecco la sua Biblioteca dello Sport

A Milano è stata inaugurata la prima “Biblioteca dello Sport”, situata in una vecchia casa di ringhiera vicino al Bosco verticale. La struttura nasce con l’obiettivo di raccogliere e conservare materiali legati al mondo sportivo. La cerimonia di apertura si è svolta ieri, coinvolgendo rappresentanti locali e appassionati, che hanno assistito alla presentazione di questa nuova realtà culturale dedicata allo sport.

Un fondo di 2.173 volumi a disposizione di tutti e un progetto che arriva da lontano. “In una città che è capitale dell’editoria e dello sport mancava una biblioteca pubblica tematica. Volevamo un luogo fisico”, dice Paolo Maggioni, giornalista sportivo Rai Quasi sotto il Bosco verticale, in una vecchia casa di ringhiera, è nata ieri a Milano la prima “Biblioteca dello Sport”. E’ intitolata a Gianni Mura, ha per ora un fondo di 2.173 volumi ed è aperta a tutti (info pratiche: è in via Confalonieri 3, dal martedì al giovedì dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13). Fosse anche solo questa la benedetta legacy di questa olimpiade Milano-Cortina 2026 di cui tanto si discute, saremmo già appagati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

