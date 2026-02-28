Violentata a 13 anni arrestato l’attore 51enne vicino di casa | Vuoi un bicchiere d’acqua? poi la trappola e gli abusi

Un attore di 51 anni è stato arrestato dopo aver violentato una ragazza di 13 anni. L’uomo, residente nello stesso quartiere, si era avvicinato alla vittima offrendo un bicchiere d’acqua, poi ha approfittato della situazione per commettere gli abusi. L’episodio è avvenuto in una mattina di agosto in un comune dell’hinterland milanese.

La trappola del vicino orco è scattata in una mattina dello scorso agosto in un Comune dell'hinterland milanese. La giovanissima dirimpettaia, tredicenne all'epoca dei fatti e con disturbi dell'apprendimento che la rendono ancor più fragile delle coetanee, è uscita di casa per inseguire il cagnolino scappato dal cortile. A prenderlo per primo è stato il cinquantunenne I.D., con un passato da attore protagonista in un paio di pellicole di scarso successo, che ne approfitta per invitare la minorenne per un bicchiere d'acqua. Poi l'approccio sul divano e gli abusi prolungati, nonostante l'adolescente gli dica più volte di smetterla.