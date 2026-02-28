Violazioni pericolose sulla vendita dei biglietti per lo stadio in un locale di Frosinone sospesa licenza

A Frosinone, un locale è stato temporaneamente chiuso per dieci giorni a causa della vendita irregolare di biglietti per lo stadio. Durante le operazioni sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza, in particolare nella gestione della vendita ai tifosi calabresi. La decisione è stata presa per garantire il rispetto delle normative e prevenire rischi legati alla sicurezza pubblica.

Un esercizio commerciale di Frosinone è stato raggiunto dalla sospensione della licenza per 10 giorni a seguito della vendita non autorizzata di biglietti a tifosi residenti in Calabria, in violazione delle norme di sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della provincia dopo un'attenta istruttoria condotta dalla Polizia di Stato. Vendita non autorizzata a Frosinone Le disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Il provvedimento di sospensione Le motivazioni della sospensione Le conseguenze per l'esercizio commerciale Vendita non autorizzata a Frosinone Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo che gli agenti della Questura hanno verificato irregolarità nella vendita dei titoli di accesso per la partita di calcio Frosinone Calcio – U.