Un uomo di 43 anni di Alzano Lombardo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Nonostante il divieto, più volte si è presentato ubriaco davanti alla casa della donna, ignorando le restrizioni imposte dalle autorità. L'arresto è stato eseguito dopo che le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a segnalazioni di comportamenti sospetti.

Bergamo, 28 febbraio 2026 – Nonostante il divieto di avvicinamento alla ex moglie che perseguitava, più volte si è presentato ubriaco a casa della donna. Per questo un 43enne di Alzano Lombardo è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Bergamo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Inseguita in auto chiede aiuto. Arrestato l’ex La denuncia e l’allontanamento. Tutto è iniziato la sera del 21 ottobre scorso, quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie da cui si stava separando, una 40enne di Seriate, residente ad Alzano. Il gip aveva fatto disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viola il divieto di avvicinamento a casa della moglie: arrestato un 43enne di Alzano Lombardo:

Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato 43enneI Carabinieri della Stazione di Padova hanno arrestato in flagranza un cittadino filippino di 43 anni, senza fissa dimora, per la violazione del...

Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, arrestato 39enneUn uomo di 39 anni, di origini licatesi, è stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro per aver violato il divieto di avvicinamento alla...

Tutti gli aggiornamenti su Alzano Lombardo.

Temi più discussi: Viola il divieto di avvicinamento e minaccia moglie e figli, 55enne arrestato; Viola il divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell’ex: arrestato 31enne; Sorpreso vicino alla casa dell'anziana madre, nonostante il divieto di avvicinamento: 52enne arrestato - FoggiaToday; Viola il divieto di avvicinamento: 33enne arrestato.

Adria, viola due volte il divieto di ritorno: 23enne romena denunciata dai CarabinieriLa giovane, già destinataria del provvedimento del Questore di Rovigo, sorpresa dai militari della Compagnia di Adria in due diversi bar: scatta il deferimento per inosservanza delle misure di sicurez ... rovigo24ore.it

Viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato 43enneSecondo la ricostruzione, l'uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione della moglie nonostante le misure restrittive a cui era sottoposto ... padovaoggi.it

Acconciature Valentina | Alzano Lombardo - facebook.com facebook