Vigili del fuoco in festa Celebrato l’87° compleanno In un anno 4mila soccorsi

I vigili del fuoco hanno celebrato l’87° anniversario dalla loro fondazione con una cerimonia che ha visto la consegna di encomi, croci di anzianità e il saluto ufficiale al nuovo comandante di Massa Carrara, Giuseppe Di Maria. Nel corso dell’anno sono stati effettuati circa 4.000 interventi di soccorso in diverse situazioni di emergenza. La festa si è svolta in un momento di grande attività per il corpo.

Il corpo dei Vigili del fuoco festeggia l’87° anniversario dalla sua costituzione tra encomi, croci di anzianità, commiati e la benemerenza al neo comandante di Massa Carrara, Giuseppe Di Maria. Ieri mattina, al comando provinciale in via Massa Avenza, il corpo degli ’angeli soccorritori’ ha festeggiato il compleanno con una festa alla presenza delle più alte cariche civili e militari. Dopo l’inno nazionale, l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, con la benedizione del vescovo Mario Vaccari, è stato letto dall’ingegner Pietro Armenia il messaggio del capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del fuoco in festa. Celebrato l’87° compleanno. In un anno 4mila soccorsi Leggi anche: Festa dei vigili del fuoco, porte aperte al comando di Bari per gli 87 anni del Corpo Leggi anche: Celebrato dai Vigili del Fuoco di Pisa l'anniversario della Fondazione del Corpo Altri aggiornamenti su Vigili del. Temi più discussi: Anniversario dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco: il messaggio del Presidente Mattarella; 87° anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Vigili del Fuoco, ancora 11 giorni per partecipare al corso-concorso; Festa istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco al comando di Modena. Vigili del fuoco, il bilancio. Interventi a quota 6mila in cima la ricerca personeComo, il discorso del comandante provinciale Antonio Pugliano Siamo dove serve sul territorio. Premiati gli uomini e le donne in divisa. ilgiorno.it I vigili del fuoco fanno festa . Trent’anni di comando lodigiano: A cuore l’incolumità di tuttiNel 1996 la nascita delle sede di Lodi coi distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo. Lo scorso anno quasi duemila e ottocento interventi di cui oltre 740 per soccorsi e salvataggi. ilgiorno.it Un elicottero dei Vigili del Fuoco avrebbe portato Mogol da Sanremo a Roma per una cerimonia ufficiale. Il caso diventa politico. Cosa sappiamo sul volo e perché è scoppiata la polemica - facebook.com facebook #Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com