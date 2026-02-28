Vigili del fuoco 6.400 interventi nel 2025 in provincia di Livorno | consegnati encomi e benemerenze al personale

Nel 2025, i vigili del fuoco della provincia di Livorno hanno effettuato circa 6.400 interventi, segnando un'intensa attività nel corso dell'anno. In occasione del 27 febbraio, data di fondazione del corpo, è stato celebrato il ricordo con una cerimonia al comando provinciale, durante la quale sono stati consegnati encomi e benemerenze al personale che si è distinto nel suo operato.

