Durante il Festival di Sanremo, che quest'anno viene seguito da oltre il 55% della popolazione, è andato in onda uno spot di Netflix con la presenza di uno wrestler noto per la WWE. La settimana coincide con l’evento di wrestling Elimination Chamber, molto seguito dagli appassionati. Lo spot ha attirato l’attenzione degli spettatori, mescolando elementi di wrestling e televisione italiana.

Questa è la settimana di Elimination Chamber per noi amanti del wrestling, ma in Italia è anche la settimana del Festival di Sanremo seguito da oltre mezzo paese, con punte di share superiori al 55%. Grandi ascolti significano grande visibilità per gli spot pubblicitari e il colosso Netflix ha deciso evidentemente di investire promuovendo la piattaforma e a sorpresa anche l’imminente arrivo della WWE anche in Italia. Così, come Leonardo DiCaprio nella celebre gif meme tratta dal film “C’era una volta ad Hollywood”, molti fan dal divano di casa avranno indicato la TV quando è apparso il campione WWE Drew McIntyre sugli schermi di Rai 1. “Che ci fate qui? Non sono ancora pronto! Italia, ci vediamo ad aprile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: C’è un po’ di WWE al Festival di Sanremo. Va in onda lo spot di Netflix con Drew McIntyre

Netflix Italia trasforma Sanremo in un’arena WWE: lo spot con Drew McyntireSanremo, 27 febbraio 2026 – Netflix Italia ha scelto il momento tv più seguito d’Italia per lanciare la bomba.

WWE: Anche Drew McIntyre saluta i fan italiani in vista del debutto su Netflix ItaliaCome riportato poco fa anche da Zona Wrestling, è finalmente ufficiale, la WWE sarà LIVE su Netflix Italia a partire dal 1 Aprile 2026.

