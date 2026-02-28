VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 23.022026
Ecco l’episodio di Best of ROH Saturday Showcase del 23 febbraio 2026, lo show della Ring of Honor che ogni settimana propone una selezione di match storici della compagnia. Questo episodio presenta alcune tra le più significative sfide che hanno segnato la storia della promotion e raccoglie momenti memorabili dei suoi incontri passati. La trasmissione offre agli appassionati un’occasione per rivivere alcuni dei match più importanti della federazione.
