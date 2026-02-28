A Viareggio, all’ingresso del porto, si stanno svolgendo lavori per la costruzione di un nuovo sabbiodotto, finanziato dalla Regione con 7,3 milioni di euro. I lavori, che riguardano il tratto sul Molo, sono diventati un punto di interesse per chi passa. La realizzazione di questa opera mira a contrastare il problema dell’insabbiamento che da tempo interessa l’area portuale.

Viareggio, 28 febbraio 2026 – Sul Molo i lavori per la realizzazione del nuovo sabbiodotto – finanziato dalla Regione con 7,3milioni di euro, per risolvere l’atavico problema dell’insabbiamento del porto – sono diventati un’attrazione. Col cantiere seguito passo passo da capannelli di curiosi, che discutono, immaginano, suggeriscono. E l’intervento – avviato lo scorso marzo – ieri è arrivato ad un punto di svolta. Con la tecnica Toc, di trivellazione orizzontale controllata – che permette la posa di condotte sotterranee senza scavi – i tecnici della ditta Doronzo hanno tracciato la rotta (a 16 metri di profondità, sotto il fondale) per il futuro by-pass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, grandi manovre all'ingresso del porto: tracciata la "strada" del sabbiodotto

