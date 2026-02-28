Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 28 febbraio 2026, Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della regione Lazio, ha segnalato la riapertura della Pontina. La strada era stata precedentemente chiusa causando code e disagi al traffico. La circolazione sta tornando alla normalità, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali congestioni residue.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura la Pontina dobbiamo code per incidente tra Pomezia e Roma non direzione Roma raccordo anulare carreggiata interna segnaliamo code tra Flaminia Salaria Il code a tratti tra Nomentana e ampiamente in esterna segnaliamo che ho detto la strada Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud coda per traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro e code sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede in direzione Ostia sulla linea Metromare Domani primo marzo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla statale Pontina... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 24 Roma Teramo... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna se ne andiamo con la diramazione Roma Sud Appia ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook