Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 28 febbraio 2026, Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato l'apertura di una carreggiata sul Raccordo Anulare di Roma. La notizia riguarda la riapertura di una sezione della viabilità sulla strada che circonda la capitale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a eventuali limitazioni o deviazioni in corso.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna se ne andiamo con la diramazione Roma Sud Appia mentre in esterna segnaliamo rallentamenti tracce diramazione Roma Sud code per traffico intenso su tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro code sulla Cristoforo Colombo altezza malafede è più avanti all'altezza della viale di Villa li tieni in entrambi i casi in direzione Ostia c'è linea Metromare Domani primo marzo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con corsie per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 09:10

