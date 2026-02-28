Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 28 febbraio 2026, Astral infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, con dettagli sulla situazione attuale e eventuali criticità riscontrate. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, che monitora costantemente le reti di trasporto pubbliche e private.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo un incidente che crea code tra Aurelia e Casale Lumbroso mentre sempre in esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono file l'altezza della galleria Appia più avanti invece per traffico intenso disagi tra Roma Fiumicino e via del mare interno rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina situazione analoga sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina in via di risoluzione il sinistro avvenuto all'altezza.