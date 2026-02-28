Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 28 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione, fornita dalla regione, fornisce informazioni sui principali flussi di traffico e eventuali criticità nelle strade della zona. La redazione di Astral Infomobilità ha condiviso i dettagli in tempo reale per aggiornare gli utenti sulle condizioni della viabilità.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla statale Pontina incidente altezza di Castel di Decima in direzione Latina ora il traffico e smaltimento nella stessa direzione permangono invece le file all'altezza di Borgo Isonzo a causa di un precedente tamponamento ci possiamo sul cellulare dove per la stessa causa in carreggiata esterna si sta in fila all'altezza della galleria Appia più avanti invece per traffico intenso disagi tra via del Mare Pontina in interna rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina situazione analoga sul tratto Urbano della.