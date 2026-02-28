Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la segnalazione riguarda la viabilità a Roma e nel Lazio, con aggiornamenti sulla situazione del traffico. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso nuove informazioni sulla circolazione stradale, fornendo dettagli sulle condizioni attuali delle principali arterie e eventuali disagi in corso. Il servizio mira a tenere informati gli automobilisti sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente su via Ostiense che causa code Acilia Casal Bernocchi nei due sensi di marcia rimossi invece due incidenti avvenuti in precedenza il primo su via Cassia permangono code ma per traffico intenso all'altezza di Isola Farnese nelle due direzioni è il fondo su via Salaria ora la circolazione è regolare tra Fontana di Papa e Settebagni nei due sensi di marcia Certo siamo sulla Casilina code a tratti per traffico intenso tra Raccordo Anulare e finocchio nelle due direzioni via Appia rallentamenti nei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assale ipomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura sul Raccordo Anulare auto in coda in... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assale ipomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook