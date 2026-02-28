Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 28 febbraio 2026, Astral infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o interventi sulla rete stradale, offrendo informazioni utili per chi si sposta in questa zona. La comunicazione si rivolge a chi desidera conoscere le condizioni attuali della circolazione.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente su via Cassia ancora file altezza di Isola Farnese nelle due direzioni l'incidente avvenuto in precedenza su via Salaria causa ancora code tra Fontana di Papa e Settebagni nei due sensi di marcia Cambiamo argomento e passiamo agli eventi a Fiumicino sulla spiaggia di Maccarese da questa mattina e fino alle 20 di domani primo marzo si stanno svolgendo i campionati internazionali d'Italia supermarecross istituito il divieto di transito veicolare sul lungomare di Maccarese tra gli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su raccordo anulare auto in... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assale ipomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook