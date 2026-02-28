Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 28 febbraio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, offrendo informazioni utili ai pendolari e ai cittadini. La redazione ha fornito dettagli puntuali sui principali snodi e le vie interessate, senza ulteriori commenti o analisi.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente su via Cassia all'altezza di Isola Farnese nelle due direzioni l'incidente avvenuto in precedenza su via Salaria causa ancora chiude all'altezza di Settebagni nei due sensi di marcia ricordiamo che per uno smottamento via di Fioranello E scusa nel tratto compreso tra via Appia Nuova e via Ardeatina tra il km 19 ed il km 31 In entrambe le direzioni eccetto i residenti permanenti usa anche la strada provinciale polenze per una frana al km 36 circa tra Gallicano e Poli nei due sensi di marcia.