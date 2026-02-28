Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di oggi, Astral infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e sulle eventuali criticità in atto nella zona. La redazione ha raccolto le informazioni che riguardano la situazione attuale, senza commenti o interpretazioni. L’aggiornamento è disponibile per chi necessita di indicazioni sulla mobilità nella regione.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente su via Cassia all'altezza di Isola Farnese nelle due direzioni l'incidente avvenuto in precedenza su via Salaria causa ancora chiude all'altezza di Settebagni nei due sensi di marcia ricordiamo che per uno smottamento via di Fioranello E scusa nel tratto compreso tra via Appia Nuova e via Ardeatina tra il km 19 ed il km 31 In entrambe le direzioni eccetto i residenti permanenti usa anche la strada provinciale polenze per una frana al km 36 circa tra Gallicano e Poli nei due sensi di marcia.