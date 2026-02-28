Via Piancastelli Ronchi e Creta Ev | Un progetto che aumenterà pericolosità

L’amministrazione comunale ha presentato il 3 marzo un nuovo progetto che riguarda le vie Piancastelli, Ronchi e Creta a Ev. Secondo le opposizioni, si tratta di un piano che aumenterà il traffico e la pericolosità in quelle zone, definendolo un errore accumulato negli anni. Nonostante le critiche, il progetto viene illustrato in modo ufficiale, mentre una proposta alternativa rimane ancora sulla tavola.

"In pochi giorni si può modificare il progetto togliendo la pista ciclabile e ampliando entrambi i marciapiedi", affermano gli esponenti di Europa Verde - Verdi “Dopo anni un progetto sbagliato che aumenterà traffico e pericolosità, il 3 marzo l’amministrazione viene in pompa magna a mostrarlo, ma una proposta alternativa è ancora possibile”. Così gli esponenti Alessandro Ronchi e Maria Grazia Creta di Europa Verde - Verdi Forlì. “Via Piancastelli attende da anni di essere sistemata così come attende di non essere più una strada assai trafficata, pericolosa, utilizzata da molti che cercano di saltare il semaforo fra viale Roma e Campo di... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il percorso sensibile di Alice Ronchi, un’arte che “non compiace, ma attraversa”Dal primo gesto performativo al lavoro pubblico, una ricerca che mette al centro emozioni e comunità.

Genova è più vicina: nasce la linea aerea che collegherà Ronchi alla LiguriaL'annuncio è stato dato da Gian Marco Vivado, amministratore di Airidea, l'azienda di trasporto regionale che da maggio in poi ha in programma...