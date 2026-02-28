Via Martiri di Bellona tra spaccio furti e degrado Non possiamo più vivere nella paura

Via Martiri di Bellona è al centro di una situazione critica caratterizzata da episodi di spaccio, furti e degrado. La strada è infatti segnata da sversamenti illeciti di rifiuti e un diffuso senso di insicurezza tra i residenti, che dichiarano di non poter più vivere nella paura a causa della presenza costante di problemi legati alla sicurezza e all’abbandono.

La situazione di via Martiri di Bellona si configura ormai come una vera emergenza urbana. Degrado ambientale, sversamento illecito di rifiuti, attività di spaccio radicate e ripetuti episodi di furti stanno incidendo in maniera significativa sulla sicurezza percepita e sulla qualità della vita.