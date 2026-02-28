Via Interna | nuova ordinanza vecchi problemi Continua il parcheggio selvaggio

Dopo una settimana dall’entrata in vigore della nuova ordinanza sulla “zona scolastica” in via Interna, si registrano ancora problemi di parcheggio selvaggio e automobili in eccesso. Nonostante le restrizioni, molte auto continuano a occupare i spazi non autorizzati, creando difficoltà per residenti e pedoni. La situazione rimane critica e le proteste tra i cittadini non si sono fatte attendere.

La zona scolastica non funziona. I genitori arrivano prima per parcheggiare vicino all'uscita del liceo Nuova ordinanza, vecchi problemi. Dopo la prima settimana dall'entrata in vigore della “zona scolastica” in via Interna, continua il parcheggio selvaggio e l'affollamento di automobili. Tutte di genitori di liceali e futuri periti, che attendono l'uscita dei figli il più vicino possibile alla scuola. Dalle 13:00 alle 13:45 è vietato l'ingresso ai veicoli, eccezion fatta per autobus e mezzi di soccorso. Sabato 28 febbraio i vigili hanno posizionato la transenna, ma c'erano comunque decine di macchine in divieto di fermata e divieto di sosta, arrivate prima della chiusura della strada. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Temi più discussi: Bollettino della viabilità n. 19 del 19.2.2026; Zona scolastica, si riparte: via Interna a Pordenone torna off limits; La nuova organizzazione della viabilità a Santa Croce per effetto del sottopasso della Traversa San Giorgio.

