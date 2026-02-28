Verso Roma-Juve Dybala torna in gruppo e scalpita per la gara dell' ex

In vista della sfida tra Roma e Juventus, Dybala si è allenato con il gruppo e mostra segni di ripresa. La squadra si sta preparando intensamente per una partita che si preannuncia decisiva, mentre il giocatore si sta allenando con entusiasmo, cercando di essere pronto per il grande appuntamento. La gara tra le due squadre è ormai alle porte e l’atmosfera si fa sempre più calda.

Roma 27 febbraio 2026 - Giornata piena in casa giallorossa, pronti a preparare un finale di stagione caldissimo. Nel pomeriggio le urne Uefa di Nyon hanno decretato il destino in Europa League della Roma. I capitolini giocheranno il derby italiano contro il Bologna negli ottavi di finale della competizione. Una sfida ostica contro avversari a caccia di affermazione anche internazionale. Un accoppiamento che non solo non gioverà al ranking, ma che vede le due formazioni italiane sfortunate come posizionamento del tabellone, con un lato ricco di formazioni favorite al successo finale. La sfida contro i rossoblù però non è un problema immediato, la doppia sfida infatti arriverà solo a metà marzo, mentre in casa capitolina al momento si pensa solo alla prossima partita.