Verona-Napoli le formazioni ufficiali | sulle fasce Politano e Spinazzola e al centro Lobotka ed Elmas

Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli sono state annunciate, con Politano e Spinazzola schierati sulle fasce e Lobotka e Elmas posizionati al centro. La partita si svolge allo stadio della città. Nessun altro dettaglio sulle scelte dei giocatori o sulle motivazioni dietro le decisioni. La gara è in programma questa sera e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Le scelte di Conte e Sammarco. Hojlund accompagnato da Vergara e Alisson Santos. In difesa il solito trio: Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte Alle 18 ci sarà il calcio d'inizio di Verona-Napoli. In attesa del fischio d'inizio dell'arbitro Andrea Colombo, sono trapelate le formazioni ufficiali del match. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr.