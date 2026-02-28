Sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona-Napoli, partita valida per il campionato di Serie A. Santos e Vergara sono stati scelti come titolari per il Verona, mentre il Napoli schiera i suoi giocatori principali. La gara si gioca oggi e rappresenta un momento importante nel calendario del torneo. La partita dura 90 minuti e si svolge allo stadio locale.

Scelte definite per la sfida del Bentegodi: ancora out Anguissa e McTominay, spazio a Elmas in mediana. Hojlund riferimento offensivo. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Verona-Napoli, gara valida per il campionato di Serie A e fondamentale per il cammino europeo degli azzurri. Antonio Conte conferma le indicazioni della vigilia, puntando sulla continuità e su un assetto offensivo giovane alle spalle dell’unica punta Hojlund. Il Napoli si presenta al Bentegodi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali spazio ad Alex Meret, mentre la linea difensiva sarà composta da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. Sulle corsie esterne agiranno Politano e Spinazzola, preferiti per garantire spinta e copertura in entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Santos e Vergara titolari

Leggi anche: Verona-Napoli, le probabili formazioni: confermato Alisson Santos assieme a Vergara alle spalle di Hojlund

Leggi anche: Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: Kamaldeen e Krstovic titolari

Una raccolta di contenuti su Verona Napoli.

Temi più discussi: Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni. Sammarco recupera pedine importanti: Servono orgoglio e compattezza; Napoli, contro il Verona torna Politano dal 1'. E Gilmour scalpita.

Hellas Verona – Napoli: ecco le formazioni ufficialiHellas Verona - Napoli formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sammarco e Conte per la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Verona-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeL'incontro tra le formazioni di Sammarco e Conte è in programma alle ore 18 di sabato 28 febbraio presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta ... tuttosport.com

Serie A, Como-Lecce 3-1: lariani temporaneamente al quinto posto in classifica che vale un posto in Europa League, salentini ancora in zona retrocessione. Oggi alle 18 Verona-Napoli, Inter-Genoa. Domenica Cremona-Milan. Segui la cronaca testuale su Rai - facebook.com facebook

FOTO SHOW NM - Hellas Verona-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com