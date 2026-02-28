Verona-Napoli la protesta degli ultras | Basta divieti

Gli ultras del Napoli hanno manifestato nuovamente contro il divieto di trasferte deciso dal ministero dell’interno, che resterà in vigore fino alla fine della stagione. La protesta si è scagliata contro le restrizioni, che impediscono loro di seguire la squadra in trasferta, in seguito agli scontri avvenuti circa un mese fa. La questione ha attirato l’attenzione sull’atteggiamento dei tifosi e sulle misure adottate.

Non si placa la protesta degli ultras del Napoli dopo il divieto di trasferte fino a fine stagione deciso dal ministero dell'interno dopo gli scontri che poco più di un mese fa coinvolsero alcuni supporters del Napoli e della Lazio in A1 nel tratto da Ceprano e Frosinone. Già settimana scorsa, all'esterno del Gewiss Stadium di Bergamo, la Curva A azzurra aveva esposto uno striscione con la scritta: «Senza ultras non c'è partita, basta divieti». Verona-Napoli live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Conte vuole i tre punti Lo stesso vessillo è stato riproposto questa mattina all'esterno dello stadio Bentegodi... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Verona-Napoli, la protesta degli ultras: «Basta divieti» Atalanta-Napoli, la protesta degli ultras a Bergamo: «Basta divieti»Continua anche la Bergamo la protesta degli ultras del Napoli a causa del divieto di trasferta fino a fine stagione. Trasferte vietate, la protesta degli ultras del Napoli: «Chiediamo il cambio di residenza» Aggressione ai tifosi del Napoli, 21 ultras Hellas denunciati Curva A in rivolta: striscione di protesta a VeronaLa Curva A del Napoli torna a far sentire la propria voce contro i divieti del Viminale, questa volta con uno striscione esposto all'esterno dello stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona, prima del fi ... Verona: proteste dei tifosi per i divieti agli Ultras!Non si placa la protesta degli ultras del Napoli dopo il divieto di trasferte fino a fine stagione deciso dal ministero dell'intern ...