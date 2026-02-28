Verona-Napoli Conte | Quando torna Anguissa? Non so Ci giochiamo il futuro

Durante la partita tra Verona e Napoli, l'allenatore del Napoli ha riferito di non sapere quando tornerà in campo Anguissa, aggiungendo che la squadra si gioca il futuro. Ha anche sottolineato che l'atteggiamento dei giocatori è stato sempre corretto, e che dovrà mantenere questa impostazione anche nel prossimo incontro.

«Quello che non abbiamo mai sbagliato è l'atteggiamento, dovrò essere quello giusto anche in questa partita. Ai ragazzi dico sempre che mancano poche gare alla fine, dovremmo scrivere il futuro del prossimo anno. L'atteggiamento deve essere il solito, non ho niente da biasimare ai miei sulla voglia e la determinazione», ha detto Conte a Dazn prima di Verona-Napoli. «Ho cambiato i due quinti perché prima dell'Atalanta secondo me Mazzocchi e Gutierrez stavano meglio a livello fisico rispetto a Spinazzola e Politano. Dovremmo cercare di fare sin da subito la gara, li ho visti bene e ho cambiato i quinti. Anguissa? Non lo so quanto tempo potrà metterci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, Anguissa torna in gruppo: convocato a Verona, quando può tornare titolareDopo cento giorni di assenza e innumerevoli rinvii, il centrocampo azzurro ritrova il suo motore principale: una boccata d'ossigeno vitale per la...

