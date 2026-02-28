Verità per Domenico

Un bambino con un cuore malato è morto a causa di una serie di errori che hanno coinvolto anche un altro bambino, che aveva ricevuto un cuore nuovo. Quest’ultimo è stato incendiato da adulti che non sono riusciti a gestire la situazione. La vicenda riguarda persone che si sono trovate coinvolte in eventi tragici e controversi.

L’altra sera ero ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Si parlava della straziante morte del piccolo Domenico Caliendo. Erano ospiti anche la mamma, la signora Patrizia Mercolino, e l’avvocato Francesco Petruzzi. Non avevo occhi che per quella signora. Ma c’è stato un momento - confesso - in cui avrei davvero voluto abbracciarla; è stato quando il legale ha raccontato che il bambino sarebbe rimasto col torace aperto senza il cuore per almeno 14-15 minuti. «Il cuore malato di Domenico era già stato espiantato ed era poggiato su un piccolo telo verde del banco accanto al lettino». Sono come andato in apnea. Ma come fa quella madre a... 🔗 Leggi su Laverita.info

Per cercare la verità sugli errori che hanno ucciso il piccolo Domenico si indaga anche a Bolzano, non solo a NapoliIspettori a Bolzano sul caso Domenico Caliendo: indagini estese alla fase di espianto del cuore. Verifiche su errori, responsabilità e gestione dell’organo. La verità è una ricerca, sia in senso filos ... fanpage.it

Per la morte di Domenico c’è un settimo indagato. L’avvocato della famiglia: L’espianto poteva essere posticipatoI pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio sul caso del trapianto con un cuore danneggiato. Slitta la data dei funerali. La mamma: Nessun bambino deve soffrire come il mi ... quotidiano.net

