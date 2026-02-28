Verbania il museo del Paesaggio diventa socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto

Il museo del Paesaggio di Verbania è diventato socio dell’ente Giardini botanici di Villa Taranto dopo che il consiglio di amministrazione dell’ente ha approvato all’unanimità la richiesta presentata dal museo. La decisione è stata comunicata in seguito alla riunione del consiglio, durante la quale si è deciso di accogliere la richiesta senza oppositioni.

Il presidente dell'ente Giardini botanici di Villa Taranto, Giandomenico Albertella: "I Giardini nascono da una visione straordinaria e sono diventati un valore incalcolabile per tutto il Vco, uno degli enti più prestigiosi in Europa in termini di catalogo botanico. Lavorare perché continuino a crescere e perché il loro futuro sia sempre più solido è il nostro impegno di oggi.

Verbania, Massimo Terzi è il nuovo presidente del Museo del PaesaggioEletto all'unanimità durante la prima seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 1° dicembre, era già stato presidente dal 2013 al 2021,...

Record di biglietti staccati nel 2025 al Museo del Paesaggio di VerbaniaNel 2024 i visitatori erano stati 10 mila, negli anni precedenti una media di 8 mila.

