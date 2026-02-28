Vaticano manutenzione straordinaria per il Giudizio Universale | le immagini del cantiere

Nel Vaticano sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria sul Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Sono stati montati ponteggi davanti al dipinto, che si trovano in posizione stabile dopo circa 30 anni dall’ultimo intervento di restauro. Le operazioni di cantiere sono state documentate attraverso immagini che mostrano lo stato attuale del cantiere.

Ponteggi davanti al capolavoro di Michelangelo nella Cappella Sistina dopo circa 30 anni dall’ultimo restauro. Non un restauro, come specificano i tecnici al lavoro, ma una manutenzione che ha lo scopo di rimuovere dall’opera rinascimentale uno strato biancastro che si è depositato negli anni: “Si tratta di lattato di calcio”, spiega Angela Cerreta, Vicecapo Restauratore del Laboratorio Restauro Dipinti e Materiali Lignei, “è un prodotto della presenza umana. Nel respiro e nella traspirazione si crea questo prodotto che depositandosi sulla superficie crea una patina biancastra. Nel tempo, facendo dei test, abbiano notato che ottundeva la brillantezza dei colori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

