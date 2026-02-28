Vanno a ciaspolare all' Alpe Devero ma si bloccano sulla neve | salvati dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 febbraio, due escursionisti sono rimasti bloccati sulla neve all’Alpe Devero mentre facevano ciaspolate. I vigili del fuoco del comando del Verbano CusioOssola, con il personale del distaccamento di Domodossola, sono intervenuti con l’elicottero Drago per il salvataggio. L’intervento è avvenuto intorno alle 14.

