Marco Rubio ha definito l’Iran come uno Stato che pratica detenzioni illegittime, evidenziando le accuse di abusi e prigionie arbitrarie nel paese. La dichiarazione si basa su rapporti e testimonianze di organizzazioni internazionali che monitorano la situazione dei diritti umani. La discussione riguarda principalmente le modalità con cui il regime trattiene persone senza un giusto processo.

Marco Rubio ha designato l’Iran “Stato che pratica detenzioni illegittime”. “Il regime iraniano deve smettere di prendere ostaggi e rilasciare tutti gli americani ingiustamente detenuti, passi che potrebbero porre fine a questa designazione e alle azioni associate”, ha detto il segretario di Stato americano in una nota. (ANSA)? Ispezione ONU: “a Guantanamo trattamento disumano”? Orrore Usa, Guantanamo: da 21 anni ci sono 35 detenuti mai incriminati? Detenuto di Guantanamo descrive torture della Cia Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa designano Iran ‘Stato che pratica detenzioni illegittime’

Gli USA iscrivono l’Iran tra i Paesi che praticano “detenzioni ingiustificate” e Trump è pronto a colpire TeheranGli Stati Uniti hanno formalmente iscritto l’Iran sulla sua lista nera di paesi praticanti “detenzioni ingiustificate“.

Usa, stop a detenzioni ed espulsioni in MinnesotaIn Minnesota un giudice federale ha ordinato lo stop a detenzioni ed espulsioni dei rifugiati, disponendo il rilascio immediato dei detenuti per la...

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Tutto quello che riguarda Usa designano.

Temi più discussi: Usa designano l'Iran 'Stato che pratica detenzioni illegittime'; Oman: Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito. Trump: Non ho ancora deciso. Dall’Italia agli Usa, inviti a lasciare l’area; Usa designano l'Iran 'Stato che pratica detenzioni illegittime'; Usa designano l’Iran ‘Stato che pratica detenzioni illegittime’.

Usa e Israele bombardano l'Iran: esplosioni a Teheran. Colpiti obiettivi vicini uffici KhameneiLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana ... lastampa.it

Usa designano l'Iran 'Stato che pratica detenzioni illegittime'Marco Rubio ha designato l' Iran Stato che pratica detenzioni illegittime . Il regime iraniano deve smettere di prendere ostaggi e rilasciare tutti gli americani ingiustamente detenuti, passi che ... quotidiano.net