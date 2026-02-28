La Commissione ha deciso di applicare immediatamente l’accordo commerciale con i Paesi sudamericani del Mercosur, senza attendere ulteriori passaggi. Questa decisione arriva dopo un blitz della Commissione, che ha annunciato di procedere con l’applicazione “provvisoria” dell’intesa. La mossa si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle relazioni commerciali internazionali.

Chissà se è anche questo un esempio di «resilienza democratica»: la Commissione Ue ha deciso di applicare «provvisoriamente» il Mercosur, il contestato trattato di libero scambio con i Paesi del Sudamerica. Contestato non solo da contadini col trattore, ma pure dalla Francia - ieri, Emmanuel Macron ha parlato di «brutta sorpresa» - e dall’Eurocamera, che si era rivolta alla Corte di giustizia europea. Ma Ursula von der Leyen non intende indugiare. Si aggrappa al pretesto dei dazi americani e dell’impellente necessità di diversificare i nostri mercati di sbocco, anche se, in verità, saremo noi a diventare il mercato di sbocco per merci prodotte senza garanzie su qualità ed equa competizione nei prezzi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ursula sputa sulla democrazia e applica subito il Mercosur

Ursula in Paraguay firma il Mercosur e sotterra la democrazia europeaLa baronessa è volata ad Asunción per siglare l’accordo, presentando l’evento come «un momento storico», ma l’Eurocamera non ha ancora ratificato...

Leggi anche: Smacco a Ursula, Strasburgo stoppa il Mercosur