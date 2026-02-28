Urla e tensione in casa madre e figlia si buttano dal secondo piano

Nella serata di venerdì 27 febbraio, nel quartiere di San Polo, si è verificato un grave episodio domestico che ha coinvolto una madre e la figlia ventenne. Le due donne si sono lanciate dal secondo piano della loro abitazione durante un momento di forte tensione e urla. Fortunatamente, sono riuscite a salvarsi, subendo ferite lievi.

