Urla e tensione in casa madre e figlia si buttano dal secondo piano

Nella serata di venerdì 27 febbraio, nel quartiere di San Polo, si è verificato un grave episodio domestico che ha coinvolto una madre e la figlia ventenne. Le due donne si sono lanciate dal secondo piano della loro abitazione durante un momento di forte tensione e urla. Fortunatamente, sono riuscite a salvarsi, subendo ferite lievi.

Momenti di altissima tensione e un dramma, fortunatamente soltanto sfiorato, hanno scosso nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, il quartiere cittadino di San Polo: una madre e la figlia ventenne si sono gettate nel vuoto dal secondo piano della loro abitazione. Per entrambe, nessuna grave. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

