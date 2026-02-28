Uno viola ripetutamente l' affidamento in prova l' altro sorpreso 15 volte in giro anziché stare ai domiciliari | 2 arresti

Due persone sono state arrestate per violazioni delle misure restrittive a loro affidate. Uno ha ripetutamente infranto l'affidamento in prova, che riguardava alcuni furti, mentre l'altro è stato sorpreso circa quindici volte fuori dai domiciliari, nonostante le restrizioni prevedessero uscite limitate di due ore al mattino e due ore nel pomeriggio. Le violazioni sono state registrate nel corso di un semestre.

Uno ha ripetutamente violato l'affidamento in prova, al quale era stato sottoposto per alcuni furti. L'altro, posto agli arresti domiciliari ma autorizzato a uscire due ore la mattina e altrettante nel pomeriggio, nell'arco di un semestre avrebbe fatto una quindicina di violazioni ed evasioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Isola d'Elba | Viola ripetutamente gli arresti domiciliari, 45enne in carcereIl giudice ha decise di inasprire la misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per reati contro la persona e connessi a sostanze... Morolo, viola ripetutamente i domiciliari, 47enne finisce in carcere.I Carabinieri della Stazione di Morolo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 47enne del posto, già noto alle forze... Poor Guy Died & Helped Poor Gods Sell Via Live Stream In Heaven! He Became The Richest Man In Gods! Contenuti utili per approfondire viola ripetutamente. Temi più discussi: Voglio essere l’ultima cittadina, non la prima: Viola Gobbi eletta sindaca dei ragazzi; All'Irccs San Raffaele di Roma una panchina viola per l'epilessia; Le pagelle viola di Fiorentina-Pisa: Kean è tornato implacabile, Solomon incide, Harrison in difficoltà; Polverosi: Fagioli ieri uno dei migliori in campo ma perde spesso palloni sanguinosi, deve crescere. Viola ripetutamente l’obbligo di dimora: 21enne in carcereEra stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Cento ma, a causa delle sue condotte, un 21enne del luogo il 19 gennaio è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione della città del ... ilrestodelcarlino.it Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieriStava scontando una pena di quasi 28 anni in ordine ai reati di violazione della legge sugli stupefacenti, violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, evasione, truffa, ricettazione, ... ilrestodelcarlino.it Italia7. . SALOTTO VIOLA - facebook.com facebook