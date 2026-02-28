Uno studio medico boccia ChatGPT Health | l'IA fatica a riconoscere le emergenze e confonde i sintomi

Uno studio condotto da un gruppo di medici ha valutato le prestazioni di ChatGPT Health, un'intelligenza artificiale dedicata alla salute. I risultati mostrano che l'IA ha difficoltà nel riconoscere emergenze cliniche e nel distinguere i rischi di suicidio, spesso fornendo consigli che sottovalutano la gravità dei sintomi. La valutazione evidenzia i limiti di ChatGPT Health nel campo medico.

Il test condotto da un'équipe di medici ha rilevato diversi problemi nei consigli forniti da ChatGPT Health: l'IA fatica a riconoscere emergenze cliniche e rischi di suicidi, spesso sottostimando i casi più gravi. Gli esperti avvertono: "É sempre necessario il parere di un medico",.