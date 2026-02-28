Il calcio ottiene la sua unica vittoria della giornata battendo la manifestazione. Il festival, dopo un inizio fiacco, si è riacceso con un duetto musicale tra due artisti noti. Inoltre, le gag di un comico noto hanno attirato l’attenzione del pubblico. Lo share televisivo mostra una crescita significativa rispetto alle precedenti ore.

Uelà, si è svegliato il festival. Sarà stato il duetto Eros-Alicia? O le gag di Pantani? Lo share è tornato ai migliori anni della vita sanremese, dicono gli almanacchi che il 60,3 per cento è un esclusiva che non si realizzava dal 1990, presentavano Johnny Dorelli e Milly Carlucci e l'evento registrò, nella terza delle quattro serate totali, il 64,59. Cifre potenti, però vanno pesate e lette, come accade con le azioni di Borsa. Le prime due notti sono state per niente affatto magiche, con un calo di tre milioni di spettatori e share ai minimi ma le canzoni e il resto avevano contro uno spettacolo irripetibile, le partite di Champions league, in campo i competitor del festival erano l'Inter e la Juventus (questa, per di più, con i tempi supplementari, dunque chiusura alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unica vittoria del calcio. Battuta la kermesse

La Blu Basket chiude il 2025 con una vittoria: battuta Forlì, nona vittoria stagionaleLa Blu Basket Bergamo chiude il 2025 con un successo casalingo all’OpiQuad Arena di Monza contro l’Unieuro Forlì per 93-79, che rappresenta la nona...

Leggi anche: Il Milan Femminile ritrova la vittoria: battuta la Ternana per 3-0, il resoconto del match

Una selezione di notizie su Unica vittoria.

Temi più discussi: Conclusa una 30ª edizione del Torneo Boldrini da ricordare!; Amarcord Bari, 78 anni fa l'unica vittoria dei biancorossi sul campo della Sampdoria: gol di Tontodonati; Scafatese, l'unica squadra di calcio imbattuta dalla A alla D: ma ha esonerato l'allenatore e Totò Di Natale si è dimesso; Vincenzo Italiano scherza sulla gara di ritorno a Bologna.

Ma quale rivincita del calcio italiano? Questa è una vittoria solo bergamasca e atalantinaL’orgoglio di campanile c’entra come i cavoli a merenda. C’entra, piuttosto, il modello. Un calcio che non si fa a debito e, anzi, fa salire i crediti esigibili dal resto di un movimento dall’ Atalant ... calcioatalanta.it

Calcio | Il Pietra Ligure nel tempio del Moccagatta, battere l'Alessandria è l'unica via per ambire ai quarti di CoppaAlle 14:30 la sfida in casa dei grigi, dominatori del proprio girone di Eccellenza. Nelle loro fila anche Mattia Grandoni e Alessio Cargiolli ... svsport.it

"Una Quaresima che attende la Pasqua, l’unica vittoria che tutti dobbiamo cercare, la Pasqua della pace". L'omelia del card. Matteo Zuppi nel quarto anniversario della guerra in Ucraina x.com

MATCHDAY! Vi dico Cedric Teuchert, voi a cosa pensate L'ultima e unica vittoria dell'Union Berlin porta la firma proprio di Teuchert, un 1-0 quando si giocava ancora a porte chiuse, ormai poco più di 5 anni fa, la partita fu combattuta, con un brutta discussion - facebook.com facebook