Il Comitato Ambiente e Sanità di Diecimo ha espresso nuovamente la propria opposizione alla riorganizzazione del servizio 118. Secondo il comitato, la decisione avrebbe effetti negativi sull’intero territorio e sulla cittadinanza. La posizione è stata comunicata pubblicamente, evidenziando la contrarietà alla proposta di riforma. La questione riguarda il futuro del servizio di emergenza sanitaria e le ripercussioni sulla comunità locale.

Servizio 118: il Comitato Ambiente a Sanità di Diecimo ribadisce la propria netta contrarietà in merito alla riorganizzazione del servizio, ritenendola una decisione "penalizzante per l’intero territorio e l’intera cittadinanza." "Da oltre due anni – si legge in un comunicato – portiamo avanti un percorso di sensibilizzazione e mobilitazione per evitare che si arrivasse all’attuale situazione. Nel corso del 2024 e del 2025 abbiamo organizzato manifestazioni pubbliche, promosso la raccolta di migliaia di firme, richiesto, tramite i consiglieri di opposizione Yamila Bertieri e Maria Lotti che da sempre sostengono le iniziative del Comitato. La convocazione di Consigli comunali straordinari aperti sul tema e sollecitato un confronto istituzionale con l’Assessore regionale alla Sanità, senza tuttavia ottenere riscontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una riforma penalizzante". Sul 118 anche Diecimo dice no

