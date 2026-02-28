una legge elettorale ibrida ma non da incubo molto italiana

Una nuova legge elettorale ibrida è stata proposta, con caratteristiche che richiamano chiaramente il sistema italiano. La normativa prevede che, in caso di audience di Sanremo superiore al 40 per cento, venga assegnato il 57 per cento dei seggi. La discussione sulla sua applicazione si concentra sui criteri di attribuzione e sulla compatibilità con il sistema attuale. La proposta ha suscitato reazioni tra gli osservatori politici.

Al direttore - In caso di audience di Sanremo superiore al 40 per cento verrà attribuito il 57 per cento. Al direttore - A una prima lettura del testo depositato dalle forze di governo in queste ore, la nuova legge elettorale è un gran pasticcio. I suoi aspetti critici sono numerosi. Ne cito solo due: la possibilità di sforare il premio di maggioranza (55 per cento), e quella che alla Camera e al Senato vincano due coalizioni diverse, con conseguente paralisi istituzionale. Insomma, o viene radicalmente modificata o il rischio di una bocciatura della Consulta è assai elevato. Allora perché tanta fretta? Per il timore che la stessa Consulta o il Quirinale non gradirebbero la sua approvazione nell’ultimo scorcio della legislatura? Questo non lo so. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

